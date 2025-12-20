Exclusive Interview: असली खूबसूरती क्या है? संगीता बिजलानी का बेबाक बयान, जो हर लड़की को जानना चाहिए

संगीता बिजलानी. शिक्षा बेहद जरूरी है, यह न सिर्फ करियर को मजबूती देती है, बल्कि जीवन को समझने और सही फैसले लेने की क्षमता भी देती है। आज की लड़कियां पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नजर आती हैं। अब सिर्फ अवसरों का इंतजार नहीं करतीं, बल्कि खुद मौके तलाशती हैं। अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखती हैं। यही सोच समाज में एक मजबूत पहचान दिला रही है।