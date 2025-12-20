20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika Special News

Exclusive Interview: असली खूबसूरती क्या है? संगीता बिजलानी का बेबाक बयान, जो हर लड़की को जानना चाहिए

Sangeeta Bijlani Exclusive Interview: बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी ने पत्रिका से विशेष बातचीत में महिलाओं से जुड़े अहम विषयों पर खुलकर विचार रखे।

उदयपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 20, 2025

sangeeta bijlani

Photo- Patrika

Sangeeta Bijlani Exclusive Interview: 65 की उम्र में भी बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी अपनी फिटनेस और ग्लैमरस लुक से यंग अभिनेत्रियों को टक्कर दे रही हैं। फिल्मों से दूरी बनाने के बावजूद संगीता बिजलानी का फैशन सेंस और पॉजिटिव लाइफस्टाइल उन्हें आज भी युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बनाता है।

संगीता बिजलानी ने पत्रिका से विशेष बातचीत में महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और शिक्षा जैसे अहम विषयों पर खुलकर विचार रखे। उन्होंने कहा कि ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने के बावजूद शिक्षा को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शिक्षा जीवन की समझ विकसित करती है और सही-गलत के बीच फर्क करना सिखाती है, जो हर क्षेत्र में जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को ऐसे मंचों की सबसे अधिक जरूरत है, जो बिना उम्र की सीमा के आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को सिर्फ प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं देते, बल्कि स्टेज पर बोलने, कैमरे का सामना करने और खुद को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की ट्रेनिंग भी देते हैं।

महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज व परिवार में भी मजबूती से बात रख पाती हैं। युवतियों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सादगी और वास्तविकता किसी भी महिला की सबसे बड़ी ताकत और असली खूबसूरती होती है।

सवाल. आज के दौर में महिलाओं के लिए ऐसे मंच कितने जरूरी हैं?

संगीता बिजलानी. ऐसे मंच बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये महिलाओं को बिना उम्र की सीमा के आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यहां से महिलाओं में आत्मविश्वास आता है और वे खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना सीखती हैं।

सवाल . ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?

संगीता बिजलानी. मेरा मानना है कि सादगी और वास्तविकता ही सबसे प्रभावशाली होती है। दिखावे की जरूरत नहीं है, अपने स्वाभाविक रूप में रहकर आगे बढ़ना चाहिए। सादगी सबसे बड़ा गहना है। ऐसा व्यक्तित्व लोगों से जल्दी जुड़ता है और लंबे समय तक प्रभाव छोड़ता है।

सवाल. ग्लैमर और मॉडलिंग के साथ शिक्षा की भूमिका को आप कैसे देखती हैं?

संगीता बिजलानी. शिक्षा बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ कॅरियर को मजबूती देती है, बल्कि जीवन को समझने और सही फैसले लेने की क्षमता भी देती है।

सवाल. आज की युवा लड़कियों में आप क्या बदलाव देखती हैं?

संगीता बिजलानी. आज की लड़कियां पहले से ज्यादा जागरूक और आत्मनिर्भर हो रही हैं। वे अपने फैसले खुद लेना चाहती हैं और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है।

सवाल. ग्लैमर और मॉडलिंग के साथ शिक्षा की भूमिका को आप कैसे देखती हैं?

संगीता बिजलानी. शिक्षा बेहद जरूरी है, यह न सिर्फ करियर को मजबूती देती है, बल्कि जीवन को समझने और सही फैसले लेने की क्षमता भी देती है। आज की लड़कियां पहले के मुकाबले ज्यादा जागरूक, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी नजर आती हैं। अब सिर्फ अवसरों का इंतजार नहीं करतीं, बल्कि खुद मौके तलाशती हैं। अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत रखती हैं। यही सोच समाज में एक मजबूत पहचान दिला रही है।

सवाल. राजस्थान से आपका जुड़ाव कैसा रहा है?

संगीता बिजलानी. मुझे राजस्थान और खासतौर पर उदयपुर शहर बहुत पसंद है। मैं यहां पहले भी कई बार शूटिंग के लिए आ चुकी हूं। यहां की संस्कृति, लोग और माहौल हमेशा मुझे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। उदयपुर की प्राकृतिक सुंदरता और मेहमाननवाजी बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करती है।

खबर शेयर करें:

