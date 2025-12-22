‘बुनियाद’, शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी का इकलौता सीरियल, जिसने परिवारों को जोड़ने का काम किया

मास्टर हवेलीराम (आलोकनाथ), लज्जो-जी (अनिता कंवर), वीरावली (किरण जुनेजा अब रमेश सिप्पी की पत्नी), लाला वृषभान (विजयेंद्र घाटगे), भाई आत्मनाद (गोगा कपूर), चाची (लीला मिश्रा), कुलभूषण (दलीप ताहिल), रन्नो (पल्लवी जोशी) रज्जो (नीना गुप्ता), सुलोचना (सोनी राजदान), आशा शर्मा, आशा सचदेव, कृतिका देसाई जैसे कई दिग्गज कलाकारों से सजे 'बुनियाद' के पात्रों की जिंदगी और कहानी को बहुत ही बेहद मेहनत से गढ़ा गया था। जिस कारण ये बेहद खास बन गया था। इतना ही नहीं इसके सेट की सजावट, किरदारों के परिधान, खान-पान, गाने और भाषा, आदि उस समय के दौर से बखूबी मेल खाते थे। 'बुनियाद' को उस दौर का मल्टीस्टारर धारावाहिक भी कहा जाता था, ठीक वैसे जैसे शोले एक मल्टीस्टारर फिल्म थी। तभी तो सिप्पी साहब ने इसमें सभी मंझे हुए अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को कास्ट किया था। इन्हीं कलाकारों ने अपने सशक्त अभिनय से धारावाहिक को रियल बनाया था।