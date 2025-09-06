‘फिर बसंती नहीं मिलेगी तुमको’, शोले की शूटिंग के दौरान जब एक्टर को मिली ये खतरनाक धमकी

Sholay: हिंदी सिनेमा के इतिहास में शोले एक ऐसी फिल्म है जिसका हर एक किरदार, डायलॉग्स, यहां तक कि सीन दर सीन दर्शकों को आज भी जुबानी याद हैं। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसके स्टार्स और विलेन के फिल्म का सेट, सेट का झूला, घोड़ी और चींटा तक सब फेमस हुआ था। घोड़ी धन्नो और चींटा वो जिसे गब्बर अपने हाथ पर मार देते हैं। इस फिल्म का आकार कितना बड़ा हो सकता है उसका अंदाजा इसके डायलॉग, किरदार, कहानी और गानों से लगाया जा सकता है। फिल्म को जाने-माने डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था और इसकी कहानी सलीम-जावेद की हिट जोड़ी ने लिखी थी।