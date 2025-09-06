Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

‘फिर बसंती नहीं मिलेगी तुमको’, शोले की शूटिंग के दौरान जब एक्टर को मिली ये खतरनाक धमकी

Sholay: 50 साल पहले रिलीज हुई थी भारतीय सिनेमा का कल्ट क्लासिक 'शोले'। फिल्म का किरदार हो या डायलॉग बच्चों क्या बड़ों के लिए भी यादगार है। रमेश सिप्पी के निर्देशन और सलीम-जावेद की हिट जोड़ी ने फिल्म का हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में इससे जुड़ा एक रोचक किस्सा शेयर किया है।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 06, 2025

Sholay Film BTS Photo
शोले की शूटिंग के दौरान की धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की फोटोज। (फोटो सोर्स: X/@rgsippy)

Sholay: हिंदी सिनेमा के इतिहास में शोले एक ऐसी फिल्म है जिसका हर एक किरदार, डायलॉग्स, यहां तक कि सीन दर सीन दर्शकों को आज भी जुबानी याद हैं। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसके स्टार्स और विलेन के फिल्म का सेट, सेट का झूला, घोड़ी और चींटा तक सब फेमस हुआ था। घोड़ी धन्नो और चींटा वो जिसे गब्बर अपने हाथ पर मार देते हैं। इस फिल्म का आकार कितना बड़ा हो सकता है उसका अंदाजा इसके डायलॉग, किरदार, कहानी और गानों से लगाया जा सकता है। फिल्म को जाने-माने डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था और इसकी कहानी सलीम-जावेद की हिट जोड़ी ने लिखी थी।

रमेश सिप्पी ने बताया शोले से जुड़ा रोचक किस्सा (Ramesh Sippy Told an Interesting Story)

रमेश सिप्पी ने यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में शोले से जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा बताया कि क्यों उन्होंने धर्मेंद्र से कहा था कि उन्हें ‘हेमा मालिनी नहीं मिलेगी’। दरअसल, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार तीनों ही गब्बर के रोल को निभाना चाहते थे, जिसे दिग्गज अभिनेता अमजद खान ने निभाया और गब्बर को यादगार बना दिया।

शोले की शूटिंग के दौरान की हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की फोटोज। (फोटो सोर्स: X/@rgsippy)

रमेश सिप्पी ने बताया, अमिताभ जय के किरदार में बहुत अच्छे लगे! फिल्म की कहानी ठाकुर और गब्बर के इर्द-गिर्द होने के चलते धरम जी को लगा कि उन्हें ठाकुर या गब्बर का किरदार निभाना चाहिए। इसके अलावा, संजीव कुमार को भी लगा कि उन्हें गब्बर का किरदार निभाना चाहिए। आखिर में, मैंने कहा, ‘धरम जी, आप कोई भी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन फिर हेमा मालिनी नहीं मिलेगी।‘ इसके अलावा, मुझे पानी की टंकी वाले सीन में कोई और नजर नहीं आया। आखिरकार, हर अभिनेता ने अपनी भूमिका स्वीकार की और पूरे विश्वास के साथ उसे निभाया और नतीजा सबके सामने है।

सूरमा भोपाली, सांभा, कालिया और अंग्रेजों के जमाने के जेलर

आपको बता दें, जय, वीरू, राधा, बसंती, गब्बर और ठाकुर के किरदार के अलावा सूरमा भोपाली, सांभा, कालिया और अंग्रेजों के जमाने के जेलर का किरदार भी उतना ही फेमस हुआ जितना बाकी बस किरदार हुए। बता दें कि अंग्रेजों के जमाने के जेलर का ये रोल असरानी ने निभाया था। इस फिल्म की खासियत ही यही थी कि फिल्म का हर एक किरदार दर्शकों के दिलों में आज भी जिंदा है। आज भी मौसी जी… हो या हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं या फिर हमारे जेल में सुरंग सभी डायलॉग जैसे सभी डायलॉग्स अमर हो चुके हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'फिर बसंती नहीं मिलेगी तुमको', शोले की शूटिंग के दौरान जब एक्टर को मिली ये खतरनाक धमकी

