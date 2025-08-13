Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

Sholay: सिर्फ धरम और अमित जी की वजह से ही हिट नहीं हुई थी ‘शोले’…, बसंती ने बोल दी सटीक बात

Sholay: आने वाली 15 अगस्त को रमेश सिप्पी जी की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले को पूरे 50 साल होने वाले हैं। फिल्म के हिट होने पर फिल्म में बसंती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में एकदम सटीक बात कही है।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 13, 2025

Sholay Film
फिल्म शोले के किरदार। (फोटो सोर्स: रमेश सिप्पी X हैंडल @rgsippy)

Sholay: आने वाली 15 अगस्त को रमेश सिप्पी जी की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले को पूरे 50 साल होने वाले हैं। मगर इस फिल्म को जितनी बार देखो बोर होना नामुमकिन है। फिल्म में अमजद खान, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया भादुड़ी जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपने अभिनय से आइकॉनिक फिल्म बना दिया है। फिल्म से जुड़े कई किस्से-कहानियां इन दिनों पढ़ने को मिल रहीं हैं। वहीं हाल ही में फिल्म में बसंती का किरदार निभाने वाली हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में एकदम सटीक बात कही है।

हेमा मालिनी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म से जुड़ी एक बात कही, उन्होंने बताया कि फिल्म शोले सिर्फ किसी एक एक्टर या गाने की वजह से हिट नहीं हुई है, बल्कि ये एक टीम एफर्ट था जिसका रिजल्ट कल्ट क्लासिक 'शोले' के रूप में सामने आया।

आइये जानते हैं हेमा मालिनी ने क्या कहा,

हेमा मालिनी ने कहा, "ये फिल्म जो है एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म मेरी वजह से चली है। मैं ये नहीं कह सकती कि बसंती की वजह से शोले चली, बिलकुल नहीं, क्योंकि सारे किरदार… जितने भी लोगों ने जो-जो भी परफॉर्म किया है, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को जिसने जैसे कंसीव किया है, जो स्टोरी बनाया है। तो उनको दाद देना चाहिए कि कैसा-कैसा दो कैरेक्टर, दो फ्रेंडशिप का, जो बताते हैं कि दोस्ती क्या होता है… फिर एक विलेन है, एक हीरो है… सब कुछ है उस पिक्चर में…।

इसके साथ ही वो कहती हैं, "और एक कॉमेडी के रोल में मैं हूं, इसके अलावा वो असरानी जी, जगदीप जी… उन लोगों का भी क्या कैरेक्टर है…। एक-एक कैरेक्टर वो सांभा, मैकमोहन जी उनका रोल… अगर किसी ने एक डायलॉग भी बोला है वो भी पॉपुलर है इस फिल्म में… तो सब लोग मिलके ये पिक्चर बनी है। इसलिए धरम जी, अमिताभ जी ये नहीं कह सकते कि उनकी वजह से ये पिक्चर चला… वो अब मिलकर एक पिक्चर बन गई।"

हेमा मालिनी ने शोले में बसंती का किरदार निभाया था, जिसके डायलॉग्स

"चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है…" या देखो, "मुझे बेफ़ुज़ूल बात करने की आदत तो है नहीं" हर किसी को याद होंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म शोले किसी एक किरदार, एक डायलॉग या किसी हीरो-विलेन की वजह से इतनी बड़ी हिट नहीं बनी है, बल्कि इसमें सबका रोल अहम था।

Published on:

13 Aug 2025 07:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Sholay: सिर्फ धरम और अमित जी की वजह से ही हिट नहीं हुई थी 'शोले'…, बसंती ने बोल दी सटीक बात

