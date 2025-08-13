Sholay: सिर्फ धरम और अमित जी की वजह से ही हिट नहीं हुई थी ‘शोले’…, बसंती ने बोल दी सटीक बात

हेमा मालिनी ने कहा, "ये फिल्म जो है एक व्यक्ति, एक आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता कि ये फिल्म मेरी वजह से चली है। मैं ये नहीं कह सकती कि बसंती की वजह से शोले चली, बिलकुल नहीं, क्योंकि सारे किरदार… जितने भी लोगों ने जो-जो भी परफॉर्म किया है, इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को जिसने जैसे कंसीव किया है, जो स्टोरी बनाया है। तो उनको दाद देना चाहिए कि कैसा-कैसा दो कैरेक्टर, दो फ्रेंडशिप का, जो बताते हैं कि दोस्ती क्या होता है… फिर एक विलेन है, एक हीरो है… सब कुछ है उस पिक्चर में…।