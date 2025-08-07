Sholay: विजु खोटे से लेकर जलाल आगा तक ये हैं ‘शोले’ के सहायक कलाकार और उनके दमदार किरदार

अलंकार जोशी ने ठाकुर के पोते का रोल किया। छोटे से रोल में दादा जी को लेने जाने की जिद्द करना और फिर गब्बर के सामने अपना गुस्सा प्रकट करना से अपनी अभिनय क्षमता सिद्ध की। इसी साल आई दीवार में अमिताभ के बचपन का रोल निभाया। इसके अलावा 'बचपन', 'सीता और गीता', 'अंदाज', 'मजबूर', 'ड्रीम गर्ल', 'छोटा बाप' आदि फिल्मों के बाद पायल की झंकार में बतौर हीरो आए मगर बाल कलाकार की तरह सफलता नहीं मिली और विदेश जाकर बस गए। पल्लवी जोशी इनकी बहन है। इन्होंने वागले की दुनिया के में भी काम किया।