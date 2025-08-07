7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मनोरंजन

Sholay: विजु खोटे से लेकर जलाल आगा तक ये हैं ‘शोले’ के सहायक कलाकार और उनके दमदार किरदार

Sholay: शोले एक हिंदी सिनेमा को एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसके जितनी बार भी देखो हर बार कुछ नया दिखता है। बात चाहे फिल्म के मुख्य किरदारों की हो या फिर सह कलाकारों की, हर किरदार ने अपने काम से जान फूंक दी है। फिर वो चाहे कालिया के किरदार में विजु खोटे हों या अंग्रेजों के जमाने के जेलर के किरदार में असरानी।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 07, 2025

50 Years of Sholay
शोले के सहायक कलाकारों के सीन्स।

Sholay: शोले एक हिंदी सिनेमा को एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसके जितनी बार भी देखो हर बार कुछ नया दिखता है। बात चाहे फिल्म के मुख्य किरदारों की हो या फिर सह कलाकारों की, हर किरदार ने अपने काम से जान फूंक दी है। फिर वो चाहे कालिया के किरदार में विजु खोटे हों या अंग्रेजों के जमाने के जेलर के किरदार में असरानी।

शोले के 50 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए आज की इस पेशकश में शोले से जुड़े उन्हीं छोटे-छोटे किरदारों को निभाने वाले सहायक कलाकारों रू-ब-रू कराएंगे।

ये भी पढ़ें

Sholay: 50 साल बाद भी इस फिल्म के गानों का नहीं है कोई तोड़, सभी एक से बढ़कर एक
बॉलीवुड
Sholay

असरानी

असरानी ने अंग्रेजों के जमाने के जेलर का छोटा सा रोल शानदार तरीके से निभाया। इतना जबरदस्त की दूसरे निर्देशक उन्हें रोल कोई भी देते उम्मीद ऐसे ही अभिनय की करते वे तो भला हो ऋषिकेश मुखर्जी और प्रियदर्शन जैसे निर्देशकों का जिन्होंने उनकी प्रतिभा को उभारा। हिटलर की वर्दी में चार्ली चेपलिन या कह सकते हैं ऊपर से हिटलर मगर अंदर से मसखरा चार्ली का शानदार अभिनय किया। आज भी वे 'हलचल', 'चुप चुपके', 'बोल बचन', 'ड्रीम गर्ल 2' में अपने अभिनय का जलवा दिखा चुके हैं।

जलाल आगा

जलाल आगा पहले हीरो बने फिर चरित्र अभिनेता मगर उनको लोग तीन वजह से जानते है। पान पराग, किशोर दा का गाया समा है, सुहाना सुहाना और शोले का मेहबूबा मेहबूबा गीत।

हेलेन

हेलेन का गाना उन दिनों फिल्मों में होना आवश्यक था। बिंदु और अरुणा ईरानी, प्रेमा नारायण और कल्पना अय्यर के होते हुए भी हेलन की डिमांड जबरदस्त थी। ये तो शोले जैसी बड़ी फिल्म थी और फिर सलीम इसके लेखक थे फिर बिजली सी कौंधती हेलन का डान्स तो होना ही था।

विजु खोटे

तेरा क्या होगा कालिया… विजु खोटे को देखते ही याद आता है तेरा क्या होगा कालिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे-मोटे मजेदार रोल किये। खासकर श्रीदेवी के साथ उनकी केमिस्ट्री 'नगीना', 'गैर कानूनी' और 'गुरुदेव' आदि फिल्मों मे जबरदस्त लगी।

मेजर आनंद

मेजर आनंद ये तीन डाकू में से एक थे जो रामगढ़ से खाली हाथ लोट आए। ये सेना में मेजर थे, वहां से छोड़कर फिल्मों मे आए छोटे-मोटे रोल ही मिले। इस फिल्म में डाकू बने इसीलिए इसी साल रिलीज 'धर्मात्मा' में पुलिस कमीशनर बने। दो बड़ी सफल फिल्मों के बाद भी इनका कॅरियर फिल्मों में नहीं चला।

बिहारी

बिहारी ये इनका तीसरा साथी था। इन्होंने काफी फिल्मों में काम किया 'गंगा जमुना', 'डॉन', 'आजाद', 'प्रेम प्रतिज्ञा' सहित कई अन्य फिल्मों में काम किया। शरद कुमार ठाकुर के छोटे लड़के निन्नी का छोटा सा रोल निभाया।

गीता सिद्धार्थ

गीता सिद्धार्थ ठाकुर की बहु के रोल में थी। शोले के बाद कई फिल्मों में काम किया, इससे पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कृत 'गरम हवा' में मुख्य भूमिका में थी। इसके अलावा इन्होंने 'परिचय', 'दूसरा आदमी', 'गमन', 'मंडी', 'त्रिशूल', 'नूरी', 'डिस्को डांसर', 'राम तेरी गंगा मैली' आदि सैकडों फिल्मों में छोटे-छोटे मगर यादगार रोल किए।

ओम शिवपुरी

ओम शिवपुरी ने मणि कौल की 'आषाढ का एक दिन' से अभिनय की शुरुआत की. उन्होंने 70-80 के दशक में चरित्र और विलेन की किरदार निभाए। इसके अलावा वो थिएटर के भी बेहतरीन अदाकारी थे। इन्होंने पत्नी सुधा शिवपुरी (क्योंंकि सास भी कभी बहु थी की बा) के साथ कई नाटको में भी काम किया।

अलंकार जोशी

अलंकार जोशी ने ठाकुर के पोते का रोल किया। छोटे से रोल में दादा जी को लेने जाने की जिद्द करना और फिर गब्बर के सामने अपना गुस्सा प्रकट करना से अपनी अभिनय क्षमता सिद्ध की। इसी साल आई दीवार में अमिताभ के बचपन का रोल निभाया। इसके अलावा 'बचपन', 'सीता और गीता', 'अंदाज', 'मजबूर', 'ड्रीम गर्ल', 'छोटा बाप' आदि फिल्मों के बाद पायल की झंकार में बतौर हीरो आए मगर बाल कलाकार की तरह सफलता नहीं मिली और विदेश जाकर बस गए। पल्लवी जोशी इनकी बहन है। इन्होंने वागले की दुनिया के में भी काम किया।

भगवान सिन्हा

भगवान सिन्हा ने 'आंधियां', 'टैक्सी ड्राइवर', 'फंटूश', 'झुमरू', 'हीर रांझा', 'रेशम की डोरी' आदि फिल्मों में काम किया। इस फिल्म में वो गब्बर के मुखबिर और गांव वालों को जय-वीरू के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं।

बेबी भानुमति और मुस्ताक मर्चेंट (डबल रोल)

बेबी भानुमति ने शोले में निर्मला का रोल निभाया। वहीं मुस्ताक मर्चेंट ने शोले में डबल रोल निभाए एक जिसकी बाइक लेकर वीरू और जय भागते हैं, दूसरा ट्रेन ड्राइवर का किरदार।

ये भी पढ़ें

Sholay: 50 साल बीत जाने के बाद भी ‘शोले’ फिल्म के बारे में लोग अब भी नहीं जानते ये बातें
बॉलीवुड
Sholay Movie 50 years Celebration Story

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Published on:

07 Aug 2025 06:09 pm

Hindi News / Entertainment / Sholay: विजु खोटे से लेकर जलाल आगा तक ये हैं ‘शोले’ के सहायक कलाकार और उनके दमदार किरदार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.