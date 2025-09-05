38 दिनों में स्क्रिप्ट और 76 शिफ्ट्स में शूटिंग हुई पूरी, जानें 50 साल पहले धमाल मचाने वाली इस फिल्म की कहानी

फिल्म में कहानी के साथ-साथ गाने भी दिल को छू लेने वाले थे। इन गानों को दिग्गज संगीतकार आरडी बर्मन ने बनाया था, जिनमें ‘कह दूं तुम्हें, या चुप रहूं ‘ और ‘मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है’ दर्शकों को काफी पसंद आए थे। राजीव बताते हैं, ‘ जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो इससे दो गाने काट दिए गए थे। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता ये मेरे पिताजी का फैसला था। 3 घंटे 16 मिनट की फिल्म को छोटा करके 3 घंटे 6 मिनट का कर दिया गया था।‘