50 साल पहले आई वो बॉलीवुड फिल्म जिसका English Version अमेरिका में हुआ था रिलीज, तोड़े थे सफलता के कई रिकार्ड्स

50 Years of Deewar: 50 साल पहले 1975 में एक फिल्म आई थी, जिसने इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन दिया। फिल्म का नाम है 'दीवार'। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, अमजद खान, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और निरुपा रॉय जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य किरदार निभाए थे। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी थी। इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, रोमांच सबकुछ था। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी 'दीवार'। फिल्म ने इसी साल 24 जनवरी में फिल्म की रिलीज को 50 साल पूरे हुए हैं।