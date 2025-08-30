50 साल पहले आई वो बॉलीवुड फिल्म जिसका English Version अमेरिका में हुआ था रिलीज, तोड़े थे सफलता के कई रिकार्ड्स

50 Years of Deewar: 50 साल पहले 1975 में एक फिल्म आई थी, जिसने इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन दिया। फिल्म का नाम है 'दीवार'। फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, अमजद खान, नीतू सिंह, परवीन बॉबी और निरुपा रॉय जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य किरदार निभाए थे। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी सलीम-जावेद ने लिखी थी। इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, रोमांच सबकुछ था। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी 'दीवार'। फिल्म ने इसी साल 24 जनवरी में फिल्म की रिलीज को 50 साल पूरे हुए हैं।
फिल्म की कहानी इस बेबस मां के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका पति उसको 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ देता है। एक अकेली मां कैसे मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है। वो कैसे उनको पढ़ाती है और बड़ा करती है। फिल्म में सामाजिक असामनता और भेदभाव है, आर्थिक तंगी है जिसके चलते दो उसी मां के दोनों बेटों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है। उसका एक बेटा पैसा कमाने के लिए गलत राह चुनता है,, जबकि एक बेटा सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए पुलिस की वर्दी पहनता है।
फिल्म की कहानी, कलाकारों का अभिनय, गानों की वजह से दीवार उस वक्त ये लगातार 100 हफ्तों तक सिनेमाघरों में लगी रही थी। इस फिल्म का नाम 70-80 के दशक की उन फिल्मों में से एक है जिसने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की लागत तकरीबन 1.30 करोड़ रुपये थी, जबकि फिल्म ने भारत में 4.5 करोड़ और वर्ल्डवाइड 7.5 करोड़ का बिजनेस किया था।
फिल्म में Amitabh Bachchan की एक्टिंग ने लोगों को इतना प्रभावित किया था कि दर्शक बार-बार हॉल में फिल्म देखने जा रहे थे। फिल्म का नाम आते ही लोगों की जुबान पर वो डायलॉग, 'आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है… तुम्हारे पास क्या है? आ जाता है। इस फिल्म से बिग बी को बॉलीवुड के 'एंग्री यंग मैन' (Angry Young Man) का टाइटल मिला था।
दीवार की सफलता को देखते हुए फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिलीज करने का फैसला लिया। फिल्म का इंग्लिश वर्जन अमेरिका में रिलीज किया गया था। हालांकि, जब फिल्म बन रही थी तभी इसको हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में डब कर लिया गया था। लेकिन दूसरे देश में रिलीज करने से पहले फिल्म में कुछ बदलाव भी किये गए और इसका नाम भी बदला गया। दीवार के अंग्रेजी रूपांतरण का नाम था, 'I’ll Die for Mama'।
अमेरिका में इस फिल्म की वास्तविक रिलीज डेट नहीं पता चली है, लेकिन एक X यूजर की पोस्ट से ये पता चलता है कि ये फिल्म 1975 से 1978 के बीच ही यूएस में रिलीज हुई थी।
दीवार फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक अलग पहचान दिलाई थी। फिल्म ने 1975 के Film Fare Awards में सात अवॉर्ड्स हासिल किये थे, जिनमें बेस्ट फिल्म (गुलशन राय), बेस्ट डायरेक्टर (यश चोपड़ा), बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (शशि कपूर), बेस्ट स्टोरी (सलीम खान और जावेद अख्तर), बेस्ट स्क्रीनप्ले (सलीम-जावेद), बेस्ट डायलॉग (सलीम-जावेद) और बेस्ट साउंड डिजाइन (एम ए शेख) शामिल हैं।