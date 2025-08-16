स्वतंत्रता दिवस पर क्यों भड़क गए जावेद अख्तर, ट्रोल करने वाले को दिखा दी औकात

जावेद अख्तर ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था कि मेरे सभी भारतीय बहनों और भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यह न भूलें कि यह आजादी हमें थाली में परोसी नहीं गई। आज हमें उन लोगों को याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए जो हमें आजादी दिलाने के लिए जेल गए और फांसी पर चढ़ गए। आइए हम इस अनमोल तोहफे को कभी न गंवाएं।