1975 में रिलीज हुई दीवार के पॉपुलर डायलॉग ‘मेरा बाप चोर है…’, को फिल्म में बच्चे के हाथ पर क्यों लिखा गया?

फिल्म का वो सीन तो आपको याद ही होगा जब समाज के कुछ ठेकेदार बच्चे विजय (जिसका किरदार अलंकार जोशी ने निभाया था) के हाथ पर लिख देते हैं, "मेरा बाप चोर है…"। ये सीन बहुत ही दर्दनाक था। जावेद अख्तर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस सीन को फिल्माने से पहले काफी डिस्कशन हुआ था। हम सीन को यादगार बनाना चाहते थे और फिल्म में ये चीज हर वक्त हीरो के दिमाग में रहे ताकि वो समाज के प्रति अपना गुस्सा दिखाता रहे, उसको अपना बचपन और उससे जुडी बुरी यादें सताती रहें। इसलिए ये सोचा गया कि इसको बच्चे के हाथ पर लिखा जाए ताकि समाज के प्रति उसकी नफरत बरक़रार रहे पूरी कहानी में। हमने ऐसा ही किया और ये सीन और डायलॉग हमेशा के लिए यादगार बन गया।