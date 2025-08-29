70-80 के दशक की वो दिग्गज अभिनेत्री, जिसने एक ही फेमस एक्टर से की दो बार शादी

लीना चंदावरकर ने एक बार फिल्म 'मसीहा' के लिए ऑडिशन दिया था, और उसमें वो सेलेक्ट भी हो गई थीं लेकिन वो फिल्म बनी नहीं। फिर उस दौर के जाने माने एक्टर-डायरेक्टर सुनील दत्त ने उनको 'मन का मीत' में 'विनोद खन्ना की हीरोइन के लिए साइन किया। इस फिल्म ने लीना को खास पहचान दिलाई। लीना ने 70 से 80 के दशक में लगभग हर एक्टर के साथ काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में 'हमजोली', 'हनीमून', 'महबूब की मेहंदी', 'मनचली', 'दिल का राजा', 'एक महल हो सपनों का', 'बिदाई', 'प्रीतम', 'बैराग', 'कैद', और 'यारों का यार' के नाम हैं, जिनको उन्होंने अपने अभिनय से यादगार बना दिया। फिल्मों में उनकी जोड़ी राजेश खन्ना, संजीव कुमार, जीतेन्द्र और धर्मेंद्र के सुपरहिट रही और दर्शकों ने भी इन जोड़ियों को बहुत प्यार दिया।