प्रशांत तमांग की मौत पर पत्नी का बड़ा खुलासा, बताई रात की पूरी सच्चाई

प्रशांत तमांग की पत्नी मार्था एली ने ANI से खास बात की। इस दौरान मार्था बेहद रोती हुई नजर आईं। उन्होंने पति प्रशांत की मौत जिस रात हुई उसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से एक नेचुरल डेथ (प्राकृतिक मौत) थी। वह सोते हुए ही हमें छोड़कर चले गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस समय उन्होंने अंतिम सांस ली, मैं उनके ठीक बगल में ही सो रही थी।" उन्होंने किसी भी तरह की साजिश या अनहोनी की खबरों को खारिज कर दिया है। साथ ही मार्था के बयान ने ये भी साफ कर दिया है कि प्रशांत ने बिना किसी तड़प या लंबी बीमारी के दुनिया को अलविदा कहा।"