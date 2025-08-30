अमिताभ बच्चन को 4.5 करोड़ की कार गिफ्ट करने पर इस फेमस डायरेक्टर को पड़ा था झन्नाटेदार थप्पड़

जैसा कि सब जानते हैं विधु विनोद चोपड़ा एक बहुत संजीदा और गंभीर निर्माता-निर्देशक हैं और शायद इसलिए हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन सबके लिए उनके साथ काम करना पाना आसान नहीं है। अमिताभ बच्चन से जुड़े इस किस्से का जिक्र उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किया है। इसके अलावा सिद्धार्थ कन्नन (Siddharth Kannan) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'एकलव्य' की शूटिंग के दौरान बिग बी बहुत कम सामान लेकर आए थे जब उन्होंने बिग बी से पूछा कि आप इतना कम सामान क्यों लेकर आए हैं तो उनका जवाब था कि जया बच्चन ने उन्हें बोला है कि आप कम ही सामान लेकर जाइए क्योंकि आप ज्यादा दिन तक विधु विनोद चोपड़ा को झेल नहीं पाएंगे। हालांकि, शूटिंग के एक हफ्ते बाद ही हमारे बीच मतभेद शुरू हो गए मगर एक डेडिकेटेड एक्टर होने के नाते उन्होंने पूरी शूटिंग खत्म की और वहां से निकल गए।