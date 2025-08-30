Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

अमिताभ बच्चन को 4.5 करोड़ की कार गिफ्ट करने पर इस फेमस डायरेक्टर को पड़ा था झन्नाटेदार थप्पड़

Vidhu Vinod Chopra Slapped By His Mother: फिल्म ‘मुन्ना भाई MBBS’ के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने कई सपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें ‘परिंदा’, ‘1942 ए लव स्टोरी’ और ‘12वीं फेल’ जैसी फिल्में शामिल हैं. आज आपको बताते हैं उनसे जुड़ा एक मजेदार किस्सा, जब उनकी मां ने मारा थे उनको जोरदार थप्पड़।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 30, 2025

4.5 cr Rolls Royce to Amitabh Bachchan
अमिताभ बच्चन की फोटो। (फोटो सोर्स: @amitabhbachchan)

Vidhu Vinod Chopra Slapped By His Mother: फिल्म ‘मुन्ना भाई MBBS’ के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को कौन नहीं जानता है, इन्होंने कई सपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें ‘परिंदा’, ‘1942 ए लव स्टोरी’ और ‘12वीं फेल’ जैसी फिल्में शामिल हैं। इनके करियर में एक और फिल्म है जिसका नाम है 'एकलव्य: द रॉयल गार्ड'। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे नहीं गाड़ पाई थी लेकिन इस फिल्म से एक मजेदार किस्सा जरूर जुड़ा है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे।

आइए जानते हैं क्या था किस्सा?

जैसा कि सब जानते हैं विधु विनोद चोपड़ा एक बहुत संजीदा और गंभीर निर्माता-निर्देशक हैं और शायद इसलिए हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन सबके लिए उनके साथ काम करना पाना आसान नहीं है। अमिताभ बच्चन से जुड़े इस किस्से का जिक्र उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किया है। इसके अलावा सिद्धार्थ कन्नन (Siddharth Kannan) को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, 'एकलव्य' की शूटिंग के दौरान बिग बी बहुत कम सामान लेकर आए थे जब उन्होंने बिग बी से पूछा कि आप इतना कम सामान क्यों लेकर आए हैं तो उनका जवाब था कि जया बच्चन ने उन्हें बोला है कि आप कम ही सामान लेकर जाइए क्योंकि आप ज्यादा दिन तक विधु विनोद चोपड़ा को झेल नहीं पाएंगे। हालांकि, शूटिंग के एक हफ्ते बाद ही हमारे बीच मतभेद शुरू हो गए मगर एक डेडिकेटेड एक्टर होने के नाते उन्होंने पूरी शूटिंग खत्म की और वहां से निकल गए।

क्यों दी थी करोड़ों की कार?

विधु विनोद चोपड़ा ने आगे कहा, 'मुझे बर्दाश्त करने और मेरी फिल्म को समय से पूरा करने के चलते मैंने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तोहफे के तौर पर उन्हें 4.5 करोड़ की कार गिफ्ट की।'

आखिर क्यों मारा था मां ने थप्पड़? (Vidhu Vinod Chopra Slapped By His Mother)

इस किस्से को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि, 'जब मैं कार लेने गया तो मैं अपनी मां को साथ लेकर गया था। मेरी मां ने गाड़ी की चाबी अपने हाथों से बिग बी को दी। चाबी देने के बाद वो वापस मेरी नीले रंग की मारुति में बैठ गईं जिसे मैं खुद ड्राइव कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने पूछा कि गाड़ी कुछ 10-11 लाख की तो होगी ही, तब मैंने उन्हें गाड़ी की कीमत बताई उन्होंने 4.5 करोड़ सुनते ही मुझे बेवकूफ कहते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि तूने लम्बू (अमिताभ बच्चन) को इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी खुद क्यों नहीं लेता गाड़ी?

मैंने उनसे कहा, 'मैं भी अपनी गाड़ी लूंगा लेकिन समय आने पर। मैं ये वाक्या कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि ऐसा पैसा किस काम का जो आपको खुशी न दे सके।'

आपको बता दें, फिल्म 'एकलव्य: द रॉयल गार्ड' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, बावजूद इसके इस ऐतिहासिक ड्रामा को ऑस्कर में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री मिली थी। इसमें महानायक अमिताभ बच्चन के अलावा, संजय दत्त, सैफ अली खान, विद्या बालन और बोमन ईरानी जैसे बेहतरीन कलाकार भी थे। विधु विनोद चोपड़ा को उनकी फिल्मों ‘पीके’ और ‘3 इडियट्स’ के लिए भी जाना जाता है, जिसका निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था।

