Homosexuality: महिला बनने के लिए करवाई अनगिनत सर्जरी, चली गई जान, जानिए कौन थे ये फेमस डायरेक्टर

रितुपर्णो घोष ने अपनी पहचान को पूर्ण रूप से अपनाने के लिए कई सर्जरी और हॉर्मोन थेरेपी करवाई, जिसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। वे बार-बार बीमार रहने लगे। अंतत:30 मई 2013 को, मात्र 49 साल की उम्र में, हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने से बंगाली सिनेमा और भारतीय फिल्म जगत स्तब्ध रह गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई बड़े लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए।



रितुपर्णो ने अपने करियर में 12 राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किए। समलैंगिकता जैसे नाजुक विषय को अपनी फिल्मों में खूबसूरती से पेश करने वाला यह प्रतिभाशाली कलाकार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है।