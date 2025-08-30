जया बच्चन का एक और वीडियो आया सामने, इस बार कह दी ये बात, यूजर्स हैरान

Jaya Bachchan: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन अक्सर अपने तीखे तेवर और पैपराजी पर नाराजगी के लिए सुर्खियों में रहती हैं। कैमरे देखते ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और पैप्स को डांट पड़ना तो जैसे आम बात है। लेकिन हाल ही में एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में वो न सिर्फ मुस्कुराती नजर आ रही हैं, बल्कि पैप्स को फोटो खींचने से भी नहीं रोक रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने गुस्से वाले बर्ताव पर खुलकर बात की, जिसे देखकर फैंस हैरान हो रहे हैं।