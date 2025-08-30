जया बच्चन का एक और वीडियो आया सामने, इस बार कह दी ये बात, यूजर्स हैरान

Jaya Bachchan: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और राजनेता जया बच्चन अक्सर अपने तीखे तेवर और पैपराजी पर नाराजगी के लिए सुर्खियों में रहती हैं। कैमरे देखते ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और पैप्स को डांट पड़ना तो जैसे आम बात है। लेकिन हाल ही में एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में वो न सिर्फ मुस्कुराती नजर आ रही हैं, बल्कि पैप्स को फोटो खींचने से भी नहीं रोक रही हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने गुस्से वाले बर्ताव पर खुलकर बात की, जिसे देखकर फैंस हैरान हो रहे हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो यह वीडियो अबू जानी और संदीप खोसला के एक इवेंट का है, जहां जया बच्चन पहुंची थीं। हमेशा की तरह पैप्स वहां कैमरे लिए तैयार थे, लेकिन इस बार जया बच्चन ने सबको चौंका दिया। गुस्सा दिखाने की बजाय वो मुस्कुराते हुए पोज देती दिखीं और पैप्स के पास जाकर हंसी-मजाक में अपने उस बर्ताव का जिक्र किया।
उन्होंने हंसते हुए कहा, “देखो, जब मैं तैयार होती हूं ना, तो फोटो खींचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पोज देने को तैयार रहती हूं! लेकिन जब बात पर्सनल हो, और आप लोग चोरी-छुपे कैमरे से तस्वीरें लेते हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता”
जया ने आगे कहा, “जब मैं तैयार हूं, तब सब ठीक है। लेकिन जब मैं तैयार नहीं होती और आप लोग फोटो खींचने लगते हो, तो बस… मेरा रंग उड़ जाता है!”
यह वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे देखकर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। कोई इसे जया बच्चन का 'यू-टर्न' बता रहा है, तो कोई उनके इस मजेदार अंदाज की तारीफ कर रहा है। फैंस का कहना है कि जया जी का यह नया रूप देखकर मजा आ गया। वीडियो में उनकी हंसी और पैप्स के साथ बातचीत ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जया बच्चन का ऐसा अंदाज शायद ही पहले देखा गया हो।