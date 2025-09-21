Alzheimer in India : भारत में 2036 तक दोगुना हो सकता है अल्जाइमर का खतरा, क्या हम तैयार हैं?

हालांकि विज्ञान में बहुत उन्नति हुई है, लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। हाई ब्लड प्रेशरप और डायबिटीज को नियंत्रित करना, शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, नींद में सुधार करना, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन कम करना, सामाजिक मेल-जोल बनाए रखना और जीवन भर सीखने को प्रोत्साहित करना, ये सभी डिमेंशिया के जोखिम को कम करते हैं या इसकी शुरुआत में देरी करते हैं। स्वास्थ्य प्रणालियों को जागरूकता अभियानों, प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण और देखभाल करने वालों के लिए सामुदायिक सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए।