सोच-समझकर लें ‘हेल्थ इंश्योरेंस’, 3 केस स्टडी से समझिए लोगों का दर्द

मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में लोग स्वास्थ्य बीमा कंपनियों पर भरोसा कर अच्छी पॉलिसियां तो ले रहे हैं, पर जब इलाज के लिए क्लेम की बारी आती है, तो ये कंपनियां टालमटोल करने लगती हैं। इससे परेशान होकर लोग उपभोक्ता फोरम की शरण में जा रहे हैं। इस लड़ाई में उनका काफी पैसा खर्च हो जाता है, और कई बार तो इलाज के लिए लोन तक लेना पड़ता है। ऐसी शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं, और अब बीमा कंपनियां लगभग 38% क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं।