हाजिर जवाबी के उस्ताद थे अटल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहेज में मांग लिया था पूरा पाकिस्तान

इस यात्रा के दौरान लाहौर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहां एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने मजाकिया अंदाज में वाजपेयी जी से कहा – "आप अविवाहित हैं, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त है कि मुंहदिखाई में कश्मीर देना होगा।"



यह सुनते ही भारत और पाकिस्तान के नौकरशाहों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें माहौल गर्म होने का डर सताने लगा। लेकिन वाजपेयी जी की मशहूर हाजिरजवाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर और मीडिया के हेडलाइन भी बदले। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया – "मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए।" यह जवाब सुनकर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। महिला पत्रकार भी मुस्कुरा उठीं। यह किस्सा वाजपेयी जी की विनम्रता, ह्यूमर और कश्मीर पर भारत के अटल स्टैंड को मजेदार तरीके से उजागर करता है।