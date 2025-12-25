अटल बिहारी वाजपेयी का क्यों बदलता रहा दिल्ली में एड्रेस?

2004 में प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद अटल जी को 6 कृष्ण मेनन मार्ग (पूर्व में किंग जॉर्ज एवेन्यू) का बंगला आवंटित हुआ, जहां वे मृत्यु तक रहे। इतिहासकार डॉ. स्वप्ना लिड्डल बताती हैं कि इस बंगले के पीछे एक फव्वारा है-शायद लुटियंस जोन का एकमात्र सरकारी बंगला जिसमें यह सुविधा हो। अटल जी ने बंगले का नंबर बदलवाया। पहले यह 8 कृष्ण मेनन मार्ग था। वे 7-ए चाहते थे, लेकिन नंबरिंग नियमों (एक तरफ सम, दूसरी तरफ विषम) के कारण संभव नहीं हुआ। अंततः उनके आग्रह पर पीएमओ, शहरी विकास मंत्रालय और एनडीएमसी ने इसे 6-ए कृष्ण मेनन मार्ग कर दिया। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि अटल जी ने एड्रेस क्यों बदलवाया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे वास्तु विशेषज्ञ और लेखक डॉ जय प्रकाश शर्मा लालधागेवाला कहते हैं कि अटल जी को संभवत: जीवन के अंतिम सालों में न्यूमेरोलॉजी में गहरी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इसलिए ही उन्होंने अपने कृष्ण मेनन मार्ग के बंगले का एड्रेस बदलवाया। वे कहते हैं कि ; यह एक प्राचीन विद्या है जो जन्मतिथि और नाम के अक्षरों के संख्यात्मक अंको (1 से 9 तक) के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य का विश्लेषण करती है, जिसमें हर अंक का एक ग्रह स्वामी होता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है।