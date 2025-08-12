Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की रहेगी प्रस्तुतियां…

Raipur News: गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान परिसर में राजधानी की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो गई है। यहां सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति का भव्य स्तर का आयोजन किया जाता है। 16 अगस्त को आधी रात भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनेगा और 17 अगस्त को दही हांडी की धूम रहेगी।
गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान में होने वाले उत्सव के बारे में संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि इस बार कार्यक्रम में इंडियन आइडल के विजेता पवनदीप राजन, भजन गायिका गीता बेन रबारी और लोकगायिका पूनम-दिव्या तिवारी अपनी उपिस्थति और प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं।
सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही ‘घंटा बाजा’ (ओडिशा) विशेष आकर्षण रहेगा। क्योंकि पूरी टीम जोरदार प्रस्तुति देगी। समिति की ओर से सभी को आमंत्रित किया गया है। संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि इस बार महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों की गोविंदा टोलियां दही हांडी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी।
इंडियन आइडल विजेता पवनदीप, गायिका गीता रबारी और पूनम-दिव्या तिवारी की प्रस्तुतियां भी ओडिशा का घंटा बाजा और जाने-माने कलाकारों की प्रस्तुतियां खास रहेगी।