Raipur News: रायपुर की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता,पवनदीप राजन जैसे जाने-माने कलाकारों की रहेगी प्रस्तुतियां…

Raipur News: गुढ़ियारी के अवधपुरी मैदान परिसर में राजधानी की सबसे बड़ी दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित करने की तैयारियां शुरू हो गई है। यहां सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति का भव्य स्तर का आयोजन किया जाता है। 16 अगस्त को आधी रात भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनेगा और 17 अगस्त को दही हांडी की धूम रहेगी।