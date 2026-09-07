खेल के मैदान में भिड़ेगे रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी, तिहाड़ की तर्ज पर होंगे ये बड़ा आयोजन

Chhattisgarh News: तिहाड़ की तर्ज पर कैदियों के लिए जेल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में सेंट्रल जेलों में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इंटरजेल खेल में उल्लेखनीय प्रर्दशन करने वालों को विभाग की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। बता दें कि इसके पहले 2010-2011 में इंटरजेल खेल प्रतियोगिता हुई थी। ( Raipur News) अधिकारियों का कहना है कि कैदियों के मानसिक तनाव कर करने और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि इस बार महिला कैदियों के लिए भी उनकी रुचि के अनुसार प्रतियोगिता कराई जाएगी।