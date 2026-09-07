खेल के मैदान में भिड़ेगे रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी, तिहाड़ की तर्ज पर होंगे ये बड़ा आयोजन

रायपुर सेंट्रल जेल ( File Photo - Patrika )
Chhattisgarh News: तिहाड़ की तर्ज पर कैदियों के लिए जेल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में सेंट्रल जेलों में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद इंटरजेल खेल में उल्लेखनीय प्रर्दशन करने वालों को विभाग की ओर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। बता दें कि इसके पहले 2010-2011 में इंटरजेल खेल प्रतियोगिता हुई थी। ( Raipur News) अधिकारियों का कहना है कि कैदियों के मानसिक तनाव कर करने और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बताया जाता है कि इस बार महिला कैदियों के लिए भी उनकी रुचि के अनुसार प्रतियोगिता कराई जाएगी।
सेंट्रल जेल रायपुर में 500 से ज्यादा कैदी बॉलीवाल, फुडबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, शतरंज, खोखो और अन्य खेल में पारंगत हैं। जेल अधीक्षक योगेश कुमार क्षत्रीय ने बताया कि शीतकॉलीन सीजन में जेल के भीतर विभिन्न आयोजन करवाए जाते है।
डीजी जेल, हिमांशु गुप्ता जेलों में कैदियों के लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। इसका विस्तार इंटर जेल स्तर पर करने पर विचार किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग