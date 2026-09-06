‘काले अंग्रेज हैं भाजपा वाले…’ भूपेश बघेल का BJP पर बड़ा हमला, दीपक बैज ने भी साधा निशाना

कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी और संगठन के स्तर पर बार-बार बदलाव को लेकर भाजपा द्वारा किए जा रहे तंज पर भी भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने भाजपा को ही घेरते हुए कहा कि भाजपा में भी समय-समय पर प्रभारी बदले जाते रहे हैं। बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में कभी ‘हंटर वाले’, कभी ‘धोती वाले’ और कभी ‘हाफ पैंट-चड्ढी वाले’ प्रभारी आते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में इतने लोगों को बदला गया है कि यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन टिक रहा है। उन्होंने भाजपा को सलाह दी कि कांग्रेस पर सवाल उठाने से पहले उसे अपने संगठन में हुए बदलावों पर भी नजर डालनी चाहिए।