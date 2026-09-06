झीरम घाटी नरसंहार पर फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी बोले- असली साजिशकर्ता अब तक सामने नहीं आए

विक्रम मंडावी ने कहा कि झीरम घाटी हमले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कांग्रेस का कहना है कि घटना को लेकर जो सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि झीरम हमले में शहीद हुए नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के लिए न्याय का मतलब केवल दोषियों को सजा मिलना नहीं है, बल्कि घटना के पीछे की कथित साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका भी सामने आना है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर झीरम घाटी मामले की जांच को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र के पहलू की पड़ताल की मांग उठाई। इसके साथ ही नक्सली नेतृत्व की भूमिका, सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव और यात्रा के रूट से जुड़े सवालों के जवाब सामने लाने की मांग की गई।