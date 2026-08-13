100 करोड़ से दोबारा बनेगा छत्तीसगढ़ का ये 35 किमी हाईवे, दो राज्यों के हजारों लोगों की लाइफलाइन है यह सड़क

Chhattisgarh News: करोड़ों रुपए की लागत से बनी वरदम-पतागुडम राष्ट्रीय राजमार्ग की सडक़ कुछ ही वर्षों में जर्जर होने और बारिश में जगह-जगह उखडऩे की पत्रिका की खबर का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। खबर में सड़क की बदहाली और निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवालों को प्रमुखता से सामने लाया गया था। इसके बाद प्रशासन के दबाव में ठेकेदार ने आखिरकार सड़क के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया है।