भारी बारिश को लेकर IMD का बड़ा अपडेट! अगले 72 घंटे रहेंगे चुनौतीपूर्ण, गरज-चमक और वज्रपात की भी चेतावनी

राजधानी रायपुर में 13 अगस्त को आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। शहर में एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से अगले चार दिनों तक मानसून सक्रिय रह सकता है। भारी बारिश और वज्रपात की संभावना वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।