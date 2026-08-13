गोल्डन ऑवर में मिल सकेगा हार्ट के मरीजों को इलाज! बिलासपुर-अंबिकापुर समेत 7 शहरों में शुरू होगी कैथ लैब की सुविधा

डॉक्टरों के अनुसार हार्ट अटैक का लक्षण आते ही एक से डेढ़ घंटे में इलाज शुरू होने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जिससे हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ब्लॉकेज के 30 मिनट के अंदर ही नुकसान शुरू हो जाता है। पहले 10 मिनट में नुकसान कम होता है। एक-दो घंटे में अंदरूनी परतें खराब होने लगती हैं और 2 घंटे बाद 80 फीसदी तक मसल्स हमेशा के लिए खराब हो सकती है। आर्टरी को खोल दिया जाए तो हार्ट मसल्स को बचाया जा सकता है। क्लॉट घोलने वाली दवा, एंजियोप्लास्टी व स्टेंट इसी दरमियान सबसे असरदार होते हैं। समय पर इलाज से 90 फीसदी तक मरीजों की जान बच सकती है।