कभी डर के साए में थे सपने, अब चीन-जापान तक लहरा रहे तिरंगा, बीजापुर के खिलाड़ियों की कहानी

आवापल्ली की चंद्रकला के सामने खेल के साथ सामाजिक सोच भी बड़ी चुनौती थी। जब वह खेलने के लिए गांव से बाहर जाती थीं, तो परिवार से सवाल किया जाता था कि लड़की को बाहर क्यों भेजा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि लड़की को खेल के लिए बाहर भेजने से परिवार की बदनामी होगी। लेकिन चंद्रकला ने इन बातों को अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया। 'उन्होंने खेल को चुना और आज यही फैसला उनकी पहचान बन चुका है। अब उनकी नजर 2028 ओलंपिक पर है। वह इसकी तैयारी में जुटी हैं और देश के लिए पदक जीतना उनका अगला लक्ष्य है।