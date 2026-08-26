Bijapur News: 500 देकर सचिव ने कहा-चले जाओ वरना जेल भेज दूंगा, आवास की किश्त खाते में पहुंचते ही हितग्राहियों से फर्जीवाड़ा

Bijapur Pm Awas: बीजापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब आदिवासी हितग्राहियों को मिली राशि में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है। जनपद पंचायत भैरमगढ़ की ग्राम पंचायत ईतामपार के आश्रित ग्राम बोडगा के ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर आवास की किस्त बैंक से निकलवाकर अपने पास रखने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का दावा है कि करीब 26 लाख रुपए की राशि कथित तौर पर इस तरह रखी गई है। मामले की निष्पक्ष जांच और पूरी राशि वापस दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण विधायक विक्रम मंडावी के साथ जिला पंचायत पहुंचे और सीईओ को ज्ञापन सौंपा।