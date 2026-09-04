CG Job Alert: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका! निकायों में भर्ती की तैयारी तेज, 1127 पद खाली

सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होने से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में उम्मीद बढ़ी है। नगरीय निकायों में ही 1,127 पद रिक्त होने के बावजूद अभी 85 पदों पर सीधी भर्ती की सहमति मिली है। यदि सरकार आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य रिक्त पदों को भी भर्ती के दायरे में लाती है, तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही नगरीय निकायों में नियमित कर्मचारियों की कमी दूर होने से कामकाज में भी सुधार की उम्मीद है।