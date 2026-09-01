खैरागढ़ में सरकारी दफ्तर की बिजली गुल! 8.25 लाख का बिल बना वजह, मोबाइल टॉर्च पर करना पड़ रहा काम

CG Electricity Bill: 8.25 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया(photo-patrika)
Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में सरकारी विभागों पर लंबे समय से चले आ रहे करोड़ों रुपये के बिजली बिल बकाये के बीच खैरागढ़ में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन कटते ही पूरे कार्यालय में अंधेरा छा गया। बिजली नहीं होने के कारण कर्मचारियों को जरूरी काम मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। वहीं, अपने काम से नगर पालिका पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
जानकारी के अनुसार, खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय पर करीब 8 लाख 25 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। हालांकि, यह नगर पालिका पर मौजूद कुल बिजली बिल बकाये का केवल एक हिस्सा है। स्ट्रीट लाइट, विभिन्न नगर पालिका भवनों और अन्य विद्युत कनेक्शनों को शामिल करने पर कुल बकाया राशि 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।
नगर पालिका कार्यालय की बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानी हुई। कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरण बंद हो गए। जरूरी काम निपटाने के लिए कुछ कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम करते हुए नजर आए। वहीं, कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को भी बिजली बंद होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप होने से कार्यालय का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ।
बिजली विभाग की कार्रवाई फिलहाल नगर पालिका कार्यालय के कनेक्शन तक सीमित रही। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली स्ट्रीट लाइट और नल कनेक्शन को फिलहाल नहीं काटा गया है। इन कनेक्शनों के कटने से आम लोगों से जुड़ी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती थीं। इसी वजह से फिलहाल इन कनेक्शनों को राहत दी गई है। हालांकि, अन्य बकाया कनेक्शनों को लेकर आने वाले दिनों में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
दरअसल, प्रदेश में 1 अगस्त से ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की गई है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों और विभागों पर लंबे समय से बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर बिजली कंपनी की कार्रवाई तेज हुई है।
विद्युत विभाग के मुताबिक सरकारी कनेक्शनों को लेकर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से की जा रही है। इसी व्यवस्था के तहत खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन भी बकाया भुगतान नहीं होने के कारण काटा गया है।
विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता आलोक दुबे के मुताबिक नगर पालिका कार्यालय का बकाया बिजली बिल जमा होने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। यानी जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक कार्यालय में बिजली आपूर्ति बहाल होने की संभावना नहीं है। विभाग की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य बड़े बकायादार सरकारी विभागों और कार्यालयों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
खैरागढ़ जिले में सरकारी विभागों और नगरीय निकायों पर बिजली बिल का बकाया लंबे समय से चर्चा में रहा है। नगर पालिका से जुड़े स्ट्रीट लाइट, भवनों और अन्य कनेक्शनों को मिलाकर 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया बताई जा रही है। ऐसे में नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई को बिजली विभाग की ओर से बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।
नगर पालिका कार्यालय पर हुई कार्रवाई के बाद अब जिले के अन्य सरकारी विभागों और बड़े बकायादारों पर भी बिजली विभाग की नजर है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में दूसरे सरकारी कनेक्शनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल नगर पालिका कार्यालय की बिजली आपूर्ति बंद है। अब देखना होगा कि नगर पालिका 8.25 लाख रुपये का बकाया कब जमा करती है और बिजली विभाग कनेक्शन कब बहाल करता है।
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