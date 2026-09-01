1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

खैरागढ़ में सरकारी दफ्तर की बिजली गुल! 8.25 लाख का बिल बना वजह, मोबाइल टॉर्च पर करना पड़ रहा काम

खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय पर 8.25 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया होने पर बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। बिजली गुल होने से कर्मचारियों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में काम करना पड़ा।
3 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2026

CG Electricity Bill:

CG Electricity Bill: 8.25 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया(photo-patrika)

Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में सरकारी विभागों पर लंबे समय से चले आ रहे करोड़ों रुपये के बिजली बिल बकाये के बीच खैरागढ़ में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं होने पर खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। कनेक्शन कटते ही पूरे कार्यालय में अंधेरा छा गया। बिजली नहीं होने के कारण कर्मचारियों को जरूरी काम मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। वहीं, अपने काम से नगर पालिका पहुंचे लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Government Office Electricity Cut: 8.25 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया

जानकारी के अनुसार, खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय पर करीब 8 लाख 25 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है। लंबे समय से भुगतान नहीं होने के बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काटने की कार्रवाई की। हालांकि, यह नगर पालिका पर मौजूद कुल बिजली बिल बकाये का केवल एक हिस्सा है। स्ट्रीट लाइट, विभिन्न नगर पालिका भवनों और अन्य विद्युत कनेक्शनों को शामिल करने पर कुल बकाया राशि 3 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है।

कनेक्शन कटते ही कार्यालय में छाया अंधेरा

नगर पालिका कार्यालय की बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद कर्मचारियों को काम करने में काफी परेशानी हुई। कंप्यूटर और अन्य विद्युत उपकरण बंद हो गए। जरूरी काम निपटाने के लिए कुछ कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम करते हुए नजर आए। वहीं, कार्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए पहुंचे लोगों को भी बिजली बंद होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति ठप होने से कार्यालय का सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ।

स्ट्रीट लाइट और नल कनेक्शन को फिलहाल राहत

बिजली विभाग की कार्रवाई फिलहाल नगर पालिका कार्यालय के कनेक्शन तक सीमित रही। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली स्ट्रीट लाइट और नल कनेक्शन को फिलहाल नहीं काटा गया है। इन कनेक्शनों के कटने से आम लोगों से जुड़ी आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो सकती थीं। इसी वजह से फिलहाल इन कनेक्शनों को राहत दी गई है। हालांकि, अन्य बकाया कनेक्शनों को लेकर आने वाले दिनों में कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

1 अगस्त से सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड व्यवस्था

दरअसल, प्रदेश में 1 अगस्त से ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू की गई है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों और विभागों पर लंबे समय से बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर बिजली कंपनी की कार्रवाई तेज हुई है।

विद्युत विभाग के मुताबिक सरकारी कनेक्शनों को लेकर कनेक्शन काटने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से की जा रही है। इसी व्यवस्था के तहत खैरागढ़ नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन भी बकाया भुगतान नहीं होने के कारण काटा गया है।

बिल जमा होने के बाद ही बहाल होगा कनेक्शन

विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता आलोक दुबे के मुताबिक नगर पालिका कार्यालय का बकाया बिजली बिल जमा होने के बाद ही कनेक्शन बहाल किया जाएगा। यानी जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक कार्यालय में बिजली आपूर्ति बहाल होने की संभावना नहीं है। विभाग की ओर से संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य बड़े बकायादार सरकारी विभागों और कार्यालयों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।

नगर पालिका के अन्य कनेक्शनों पर भी 3 करोड़ से ज्यादा बकाया

खैरागढ़ जिले में सरकारी विभागों और नगरीय निकायों पर बिजली बिल का बकाया लंबे समय से चर्चा में रहा है। नगर पालिका से जुड़े स्ट्रीट लाइट, भवनों और अन्य कनेक्शनों को मिलाकर 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया बताई जा रही है। ऐसे में नगर पालिका कार्यालय का कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई को बिजली विभाग की ओर से बकाया वसूली को लेकर सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है।

आगे दूसरे सरकारी दफ्तरों पर भी हो सकता है एक्शन

नगर पालिका कार्यालय पर हुई कार्रवाई के बाद अब जिले के अन्य सरकारी विभागों और बड़े बकायादारों पर भी बिजली विभाग की नजर है। यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में दूसरे सरकारी कनेक्शनों पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल नगर पालिका कार्यालय की बिजली आपूर्ति बंद है। अब देखना होगा कि नगर पालिका 8.25 लाख रुपये का बकाया कब जमा करती है और बिजली विभाग कनेक्शन कब बहाल करता है।

रायपुर में निगम का बड़ा एक्शन! आवासीय परिसरों में अवैध कारोबार पर जड़ा ताला, सीलिंग कार्रवाई शुरू

ये भी पढ़ें
Raipur Nagar Nigam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2026 05:44 pm

Published on:

01 Sept 2026 05:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / खैरागढ़ में सरकारी दफ्तर की बिजली गुल! 8.25 लाख का बिल बना वजह, मोबाइल टॉर्च पर करना पड़ रहा काम

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: 300 रुपए किलो तक महंगा हुआ पसहर चावल, महंगाई ने लोगों को किया परेशान

red rice, chhattisgarh news
राजनंदगांव

Chhattisgarh Train Cancel: रेलवे का बड़ा ब्लॉक, सितंबर-अक्टूबर में कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled
राजनंदगांव

खैरागढ़ में 4 वर्षीय बालक H1N1 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, परिवार के सदस्यों के भी लिए गए सैंपल

Swain Flu Case
newsupdate

Rajnandgaon Road Accident: जिस दिन बहनों को बांधनी थी राखी, उससे एक दिन पहले घर से उठी 2 भाइयों की अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव

Chhattisgarh News
राजनंदगांव

राजनांदगाव मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही, दो साल पहले की नसबंदी हुई फेल, महिला फिर गर्भवती

Medical College Hospital
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.