खैरागढ़ में 4 वर्षीय बालक H1N1 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, परिवार के सदस्यों के भी लिए गए सैंपल

Swain Flu Case: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में स्वाइन फ्लू (H1N1) का मामला सामने आने से स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। छुईखदान क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित कन्डरापारा निवासी 4 वर्षीय बालक कन्हैया चंद्राकर की H1N1 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बालक का फिलहाल राजनांदगांव के संजीवनी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने के लिए क्षेत्र में घर-घर सर्वे, सैंपलिंग, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है।