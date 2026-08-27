सड़कों पर मवेशियों से कैसे परेशान हैं? फोटो भेजकर बनें पत्रिका के अभियान का हिस्सा

Patrika Abhiyan: छत्तीसगढ़ में सड़कों पर घूमते मवेशी अब सिर्फ यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती नहीं हैं, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। शहरों से लेकर कस्बों और गांवों तक सड़कों पर मवेशियों के जमावड़े के कारण आए दिन वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जगह सड़क के बीच बैठे मवेशियों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस गंभीर समस्या को लेकर पत्रिका लगातार अभियान चला रहा है। इसके बावजूद सड़कों पर मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। कोर्ट की ओर से भी शासन-प्रशासन को कई बार फटकार लगाई जा चुकी है। ऐसे में अब इस अभियान में आम लोगों की सहभागिता बेहद जरूरी है।