छत्तीसगढ़ में 6 अफसरों के तबादले, दीप्ति गौते बनीं CGPSC की नई परीक्षा नियंत्रक, देखें लिस्ट…

छत्तीसगढ़ सरकार ने किए प्रशासनिक तबादले (photo source- Patrika)
CGPSC Transfer List: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल के तहत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना के अनुसार कार्यभार संभालना होगा।
तबादला सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC से जुड़ा है। दीप्ति गौते को CGPSC के परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वे आयोग की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगी। CGPSC प्रदेश में राज्य सेवा समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक का पद परीक्षा प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। परीक्षा आयोजन, संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कामों में इस पद की अहम भूमिका होती है।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार राज्य प्रशासनिक सेवा के कुल 6 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सरकार की ओर से अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल को सरकारी कामकाज में बेहतर समन्वय और अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। नई पदस्थापना के बाद संबंधित विभागों और कार्यालयों में अधिकारियों की भूमिका भी बदलेगी।
दीप्ति गौते को CGPSC परीक्षा नियंत्रक बनाए जाने के बाद अब उनकी जिम्मेदारी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को संभालने की होगी। CGPSC की परीक्षाओं में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल होते हैं, इसलिए परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में परीक्षा नियंत्रक की भूमिका अहम रहती है। सरकार की ओर से जारी तबादला आदेश में 6 अधिकारियों की नई पदस्थापना का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का यह तबादला किया गया है। इनमें दीप्ति गौते का CGPSC परीक्षा नियंत्रक के पद पर स्थानांतरण प्रमुख है। तबादला आदेश में शामिल सभी अधिकारियों के नाम और उनकी नई पदस्थापना की जानकारी सूची में दी गई है। अभ्यर्थी और आम लोग CGPSC से जुड़ी नई जिम्मेदारी समेत पूरी ट्रांसफर लिस्ट देख सकते हैं।
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