छत्तीसगढ़ में 6 अफसरों के तबादले, दीप्ति गौते बनीं CGPSC की नई परीक्षा नियंत्रक, देखें लिस्ट…

तबादला सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी CGPSC से जुड़ा है। दीप्ति गौते को CGPSC के परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वे आयोग की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालेंगी। CGPSC प्रदेश में राज्य सेवा समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक का पद परीक्षा प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। परीक्षा आयोजन, संबंधित प्रशासनिक व्यवस्थाओं और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कामों में इस पद की अहम भूमिका होती है।