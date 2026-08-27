UCC से लेकर बस्तर तक कांग्रेस पर बरसे केदार कश्यप, बोले- नक्सलवाद खत्म होना विपक्ष को रास नहीं आ रहा

केदार कश्यप ने कहा कि आदिवासी समाज को UCC के नाम पर भड़काने की कोशिश सफल नहीं होगी। बस्तर से कांग्रेस के आंदोलन की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता जब भी बस्तर आए, उन्होंने केवल बड़ी-बड़ी बातें कीं, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए ठोस काम नहीं किया। मंत्री ने राहुल गांधी के पुराने दौरों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर पीएम आवास योजना और चरण पादुका योजना बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज बस्तर नक्सलवाद से बाहर निकलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस को यह बदलाव रास नहीं आ रहा है।