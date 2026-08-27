‘मांगें पूरी करो, नहीं तो काम बंद’, छत्तीसगढ़ के स्कूल सफाई कर्मचारियों ने 2 अक्टूबर से किया हड़ताल का ऐलान

स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के अनुसार, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले करीब डेढ़ दशक से अंशकालीन आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें अंशकालीन कर्मचारी के रूप में रखने के बजाय पूर्णकालिक स्कूल सफाई कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि वे नियमित रूप से स्कूलों में साफ-सफाई से जुड़े काम करते हैं। स्कूल खुलने से पहले परिसर और कक्षाओं की सफाई, स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने सहित कई जिम्मेदारियां उनके हिस्से में आती हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा शर्तों और मानदेय को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है।