Chhattisgarh News: 300 रुपए किलो तक महंगा हुआ पसहर चावल, महंगाई ने लोगों को किया परेशान

Chhattisgarh News: हलषष्ठी यानी कमरछठ पर्व को लेकर बाजार में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार पर्व से पहले पसहर चावल की मांग तेजी से बढ़ गई है। पूजा में विशेष रूप से उपयोग होने वाले पसहर चावल की कीमत इन दिनों बाजार में 200 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ( Chhattisgarh News ) शॉर्टेज के चलते इसके भाव सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। इसके साथ ही दूध-दही और घी के दाम में बढ़ोतरी के चलले इस पर्व पर भी महंगाई का असर दिख रहा है।