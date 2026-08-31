31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजनंदगांव

Chhattisgarh Train Cancel: रेलवे का बड़ा ब्लॉक, सितंबर-अक्टूबर में कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट

Railway Block: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे के अलग-अलग जोन में होने वाले निर्माण और मेंटेनेंस कार्यों के चलते सितंबर और अक्टूबर में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Aug 31, 2026

Train Cancelled

Train Cancelled: ट्रेनें कैंसिल (photo-patrika)

Train Cancelled: सितंबर और अक्टूबर में रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के बंडामुंडा केबिन (ए) से राउरकेला सेक्शन के बीच पांचवीं लाइन के कमीशनिंग कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन इस दौरान अलग-अलग चरणों में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य और ट्रैफिक ब्लॉक लेगा। इसके चलते निर्धारित तिथियों पर कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग और समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के प्रभावित होने का असर छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों के यात्रियों पर पड़ेगा।

देखें लिस्ट

रेलवे के अनुसार, 25 से 30 सितंबर तथा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 और 13 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और टाटानगर से चलने वाली 18109/18110 इतवारी-टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी अवधि में 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। वहीं, बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस भी 26 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच निर्धारित तिथियों पर रद्द रहेगी।

लंबी दूरी की कई ट्रेनों पर भी असर

28 सितंबर और 12 अक्टूबर को 12767 नांदेड़-सांतरागाछी एक्सप्रेस तथा 30 सितंबर और 14 अक्टूबर को 12768 सांतरागाछी-नांदेड़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 29 सितंबर को 01001 एलटीटी-सांतरागाछी स्पेशल और 1 अक्टूबर को 01002 सांतरागाछी-एलटीटी स्पेशल भी रद्द रहेगी।

इसके अलावा, 1 और 13 अक्टूबर को 18641 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस तथा 2 और 14 अक्टूबर को 18642 दुर्ग-हटिया एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। 9 अक्टूबर को 22843 बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस और 10 अक्टूबर को 22844 बक्सर-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।

10 अक्टूबर को 12812 हटिया-एलटीटी एक्सप्रेस और 12 अक्टूबर को 12811 एलटीटी-हटिया एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। 13 अक्टूबर को 12262 हावड़ा-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस तथा 14 अक्टूबर को 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं, 1 अक्टूबर को 13288/13287 आरा-दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस का परिचालन भी रद्द रहेगा।

उत्कल एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेगी

रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग और समय में भी बदलाव किया है। 30 सितंबर तथा 1 और 12 अक्टूबर को 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन कटक, संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा रोड और ईब के रास्ते योग नगरी ऋषिकेश जाएगी। वहीं, 13 अक्टूबर को हावड़ा से रवाना होने वाली 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटे देरी से रवाना होगी।

Chhattisgarh Railway News: श्रावणी मेला में यात्रियों को बड़ी राहत! इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन अब 7 फेरे चलेगी, मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

ये भी पढ़ें
Special Train

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Aug 2026 12:01 pm

Published on:

31 Aug 2026 12:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Chhattisgarh Train Cancel: रेलवे का बड़ा ब्लॉक, सितंबर-अक्टूबर में कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, यात्रा से पहले यहां देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खैरागढ़ में 4 वर्षीय बालक H1N1 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, परिवार के सदस्यों के भी लिए गए सैंपल

Swain Flu Case
newsupdate

Rajnandgaon Road Accident: जिस दिन बहनों को बांधनी थी राखी, उससे एक दिन पहले घर से उठी 2 भाइयों की अर्थियां, रो पड़ा पूरा गांव

Chhattisgarh News
राजनंदगांव

राजनांदगाव मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही, दो साल पहले की नसबंदी हुई फेल, महिला फिर गर्भवती

Medical College Hospital
राजनंदगांव

Rajnandgaon News: अब मैं किसे राखी बांधूंगी भैया, ज्योतिर्लिंग दर्शन से लौट रहे 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

Rajnandgaon Accident News
राजनंदगांव

Indian Railway: राजनांदगांव से बेंगलुरू की सीधी रेल सुविधा, कल से चलेगी साप्ताहिक ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

Indian railway updates
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.