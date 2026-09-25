Chhattisgarh News: स्मोकिंग और दूषित हवा से कमजोर हो रहे फेफड़े, कम उम्र में बढ़ रहा लंग्स कैंसर का खतरा, जानें स्वस्थ रखने के टिप्स

आंबेडकर अस्पताल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की ओपीडी में 150 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इसमें 30 मरीज स्मोकिंग के आदी हैं। ऐसे मरीजों का जब पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट (पीएफटी) किया जाता है तो फेफड़े की बीमारी निकलती है। डॉक्टर जब मरीज से हिस्ट्री पूछते हैं तो पता चलता है कि गांव से आया मरीज 15-16 साल की उम्र से बीड़ी पी रहा है। वहीं शहरी मरीज 18 साल की उम्र में सिगरेट का आदी होने लगा है।