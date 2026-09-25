World Pharmacist Day: रायपुर में 2000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलने का दावा, एक लाइसेंस पर कई दुकानें

World Pharmacist Day: 25 सितंबर को World Pharmacist Day मनाया जा रहा है। इस मौके पर रायपुर जिले में मेडिकल स्टोर के संचालन और दवा वितरण व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिले में 2000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर संचालित होने की जानकारी है। दावा है कि इनमें 25 फीसदी से अधिक दवा विक्रेताओं के पास फार्मेसी की डिग्री नहीं है। आरोप है कि कुछ जगहों पर एक लाइसेंस के आधार पर कई दुकानें चलाई जा रही हैं। इससे दवा वितरण की व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। वहीं, नियमों के पालन और जांच व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं।