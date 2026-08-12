विश्व हाथी दिवस: 1987 में झारखंड के रास्ते आया था पहला हाथी, अब 400+ का कुनबा, ‘एलीफेंट रेस्टोरेंट’ में मिलेगा पसंदीदा भोजन

मानव-हाथी द्वंद्व कम करने के लिए वन विभाग तकनीक का भी सहारा ले रहा है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में ‘एलीफेंट अलर्ट एप’ के जरिए हाथियों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। इस एप से 15 हजार से अधिक ग्रामीण, अधिकारी और हाथी मित्र दल के सदस्य जुड़े हैं। हाथियों की बढ़ती संख्या केवल वन्यजीव संरक्षण की उपलब्धि नहीं, बल्कि जंगल के प्राकृतिक विस्तार का संकेत भी है। चुनौती अब इस बढ़ती आबादी और मानव बस्तियों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने की है। जंगल में भोजन, पानी और सुरक्षित कॉरिडोर उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करना ही मानव-हाथी द्वंद्व कम करने की सबसे बड़ी कुंजी बन सकता है।