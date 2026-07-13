छत्तीसगढ़ का स्टोनहेंज! 5000 प्रागैतिहासिक कब्रों ने दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों को चौंकाया, UNESCO धरोहर की दौड़ में करकाभाट

वर्ष 1990-91 में दिल्ली और रायपुर पुरातत्व विभाग द्वारा की गई संयुक्त खुदाई में यहां लोहे के प्राचीन हथियार और काले-लाल मृदभांड (मिट्टी के बर्तन) मिले थे। इसके बाद प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा के शोध और पास के ही कुलिया-कनेरी गांव में हुई खुदाई से 30 बहुमूल्य सोने के सिक्के प्राप्त हुए। इनमें से 25 सिक्के नल राजवंश के प्रतापी राजा भवदत्त और महेंद्रदित्य के काल के हैं, जिन्हें वर्तमान में रायपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है।