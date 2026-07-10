Balod: 8 दिनों तक कोमा में रहे पिता ने छोड़ दी दुनिया, 13 साल की बेटी के लिए बदमाशों से भिड़ा, 6 गिरफ्तार

आरोपी भानुप्रताप जैन अपने पांच साथियों के साथ दो बाइक और एक स्कूटी से गांव पहुंचा। योजना के अनुसार दो आरोपी बाहर निगरानी करते रहे। चार आरोपी घर में घुस गए। ( Murder News ) आरोपियों ने लाठी-डंडों और लकड़ी के राफ्टर से गौकरण साहू पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर रिश्तेदार और उनकी बेटी जाग गई। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने हमले के 24 घंटे के भीतर सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।