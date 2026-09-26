Heavy Rain: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, आज सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी, सीएम ने किया ऐलान

बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में दो दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश (Heavy Rain) हो रही है। इस वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शनिवार 26 सितंबर को प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं।