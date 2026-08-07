<strong>मनमोहन सिंह</strong> भारत के 13 वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं । उन्होंने 2004 से 2009 तक अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपीए के दोबारा जीतने के बाद उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। मनमोहन सिंह को भारत के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक माना जाता है। पी॰ वी॰ नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ये वित्तमंत्री भी रहें है। उस दौरान भारत के अर्थव्यवस्था के सुधार में लिए मनमोहन के फैसलों को आज तक मिल का पत्थर माना जाता है।
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