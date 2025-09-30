Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘मैं तो लोकल लड्डू हूं…’, जब मनमोहन सिंह को हराकर दिल्ली के ‘हीरो’ बन गए थे विजय मल्होत्रा, पढ़ें वो पॉपुलर किस्सा

Vijay Malhotra Passes Away: भाजपा नेता और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एम्स में भर्ती थे। मल्होत्रा पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से शुरू की थी और भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 30, 2025

पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। (फोटो- IANS)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा (Vijay Malhotra Passes Away) ​अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 93 साल थी।

मल्होत्रा पांच बार सांसद (1980, 1984, 1996, 1999, 2004) और दो बार विधायक रह चुके हैं। पंजाब के लाहौर (अब पाकिस्तान में) में जन्मे मल्होत्रा ​​ने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से शुरू की थी।

जब भी विजय मल्होत्रा की बात होती है तो 1999 के लोकसभा चुनाव का जिक्र जरूर होता है। दरअसल, इस चुनाव में मल्होत्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भारी अंतर से हराया था। यह उनके करियर की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है।

इसके बाद, साल 2004 में मल्होत्रा दिल्ली से बीजेपी के एकमात्र विजयी उम्मीदवार थे। तब पार्टी को बाकी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वे न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि शिक्षा और खेल प्रशासन के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे।

मल्होत्रा भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। 2011 में कार्यवाहक अध्यक्ष रहे (सुरेश कलमाडी की गिरफ्तारी के बाद)। खेल प्रशासन में उनकी सक्रियता ने भारत के खेल क्षेत्र को मजबूत किया।

राजनीतिक करियर से जुड़ी अहम बात

मल्होत्रा 1967 में दिल्ली नगर निगम के महापौर बने थे। यहीं से राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी। 1972 में, वे दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए और 1975 तक इस पद पर रहे। वे बीजेपी के दिल्ली इकाई के पहले अध्यक्ष (1980-84) रहे।

उन्होंने केदारनाथ साहनी और मदनलाल खुराना जैसे नेताओं के साथ मिलकर पार्टी की जड़ें गहरी कीं। मल्होत्रा को कई सालों तक दिल्ली में पार्टी को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक समय ऐसा भी था, जब मल्होत्रा दिल्ली में सीट जीतने वाले एकमात्र भाजपा उम्मीदवार थे।

चुनाव में मनमोहन सिंह को कैसे हराया?

1999 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह को कांग्रेस ने आर्थिक विशेषज्ञता की छवि के साथ दक्षिण दिल्ली सीट से मैदान में उतारा था। दूसरी तरफ, इस सीट से भाजपा के उम्मीदवार मल्होत्रा थे।

दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान मल्होत्रा ने अपनी सादगी और हास्य के साथ जनता से संवाद किया। एक रैली में उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह तक कह दिया कि मैं तो दिल्ली का लोकल लड्डू हूं, जो हर गली-मोहल्ले में मिलता है। बाहरी 'मिठाई' यहां नहीं चलेगी।

यह टिप्पणी जनता उस समय जनता को खूब पसंद आई। उनके जमीन से जुड़े अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। नतीजा यह रहा है कि चुनाव में मल्होत्रा ने न केवल मनमोहन सिंह को हराया, बल्कि 1।3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की।

यह उस समय दिल्ली में बीजेपी की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। इस जीत ने उनकी लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता को और मजबूत किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मनमोहन सिंह

political

political news

politics

Published on:

30 Sept 2025 11:34 am

Hindi News / National News / ‘मैं तो लोकल लड्डू हूं…’, जब मनमोहन सिंह को हराकर दिल्ली के ‘हीरो’ बन गए थे विजय मल्होत्रा, पढ़ें वो पॉपुलर किस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भगत सिंह के जन्म दिन के मौके पर उनके पुश्तैनी गांव पहुंचे पंजाब सीएम, कहा- वह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे

Punjab CM visits Bhagat Singh's ancestral village
राष्ट्रीय

आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, संघ के सम्मान में डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी

PM Modi
राष्ट्रीय

मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मिली बम की धमकी, IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित

Indigo flight
राष्ट्रीय

करूर भगदड़ पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार

Felix Gerald
राष्ट्रीय

TVK Karur stampede: करूर भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई, विजय की पार्टी के एक और प्रमुख नेता गिरफ्तार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.