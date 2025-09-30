‘मैं तो लोकल लड्डू हूं…’, जब मनमोहन सिंह को हराकर दिल्ली के ‘हीरो’ बन गए थे विजय मल्होत्रा, पढ़ें वो पॉपुलर किस्सा

Vijay Malhotra Passes Away: भाजपा नेता और पूर्व सांसद विजय कुमार मल्होत्रा का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एम्स में भर्ती थे। मल्होत्रा पांच बार सांसद और दो बार विधायक रहे थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा भारतीय जनसंघ से शुरू की थी और भाजपा के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। 2 min read