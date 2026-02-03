माता-पिता सावधान… बच्चों को ऐश के लिए कार की चाबियां व पैसा देना गलत; सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

बेंच इस मामले में सबूत मिटाने के दोषी तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। पुर्ण में नशे में लग्जरी गाड़ी चला रहे नाबालिग कार चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर घसीटा था जिसमें मध्यप्रदेश के दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। बाद में कार में बैठे नाबालिगों के रक्त के नमूने बदलने पर धोखाधड़ी व सबूत मिटाने के आरोप में तीन जनों को गिरफ्तार किया गया था। बेंच ने आरोपियों के 18 महीने जेल में रहने के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली लेकिन हालात पर कड़ी टिप्पणियां कीं।