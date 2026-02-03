3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

माता-पिता सावधान… बच्चों को ऐश के लिए कार की चाबियां व पैसा देना गलत; सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार: जस्टिस उज्जल भुइयां के साथ बेंच में सुनवाई कर रहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि बच्चों को ऐश करने के लिए कार की चाबियां सौंपना और अनाप-शनाप पैसा देने के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 03, 2026

Supreme Court judgement child discipline

सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार: बच्चों को पैसा और कार देना बंद करो (इमेज सोर्स: AI जनरेटेड)

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग कार चालक द्वारा दुर्घटना के चर्चित पुणे पोर्श मामले से जुड़े एक केस में सोमवार को गंभीर टिप्पणियां करते हुए कहा है कि खुद के पास समय नहीं होने पर अपने बच्चों पर नियंत्रण न रख पाने के लिए माता-पिता ही दोषी हैं।

जस्टिस उज्जल भुइयां के साथ बेंच में सुनवाई कर रहीं जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि बच्चों को ऐश करने के लिए कार की चाबियां सौंपना और अनाप-शनाप पैसा देने के लिए माता-पिता जिम्मेदार हैं। यह एक गंभीर सामाजिक समस्या को दर्शाता है।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि नाबालिगों को शराब पीने की अनुमति देना, उन्हें गाड़ी देना और बेपरवाह ऐश करने को बढ़ावा देना गंभीर है। ऐसी घटनाओं में एक ही पैटर्न बार-बार दोहराया जाता है, नशे में जश्न मनाने के बाद तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना और सड़क पर निर्दोष लोगों या सो रहे निर्दोष लोगों की जान लेना, फिर दोष दूसरों पर डालने, चिकित्सा साक्ष्यों में हेरफेर करने और आपराधिक परिणामों को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कानून को इन लोगों पर शिकंजा कसना होगा।

नशे में लग्जरी गाड़ी चला रहा था नाबालिग; दो लोगों की हो गई थी मौत

बेंच इस मामले में सबूत मिटाने के दोषी तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। पुर्ण में नशे में लग्जरी गाड़ी चला रहे नाबालिग कार चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर घसीटा था जिसमें मध्यप्रदेश के दो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। बाद में कार में बैठे नाबालिगों के रक्त के नमूने बदलने पर धोखाधड़ी व सबूत मिटाने के आरोप में तीन जनों को गिरफ्तार किया गया था। बेंच ने आरोपियों के 18 महीने जेल में रहने के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली लेकिन हालात पर कड़ी टिप्पणियां कीं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना:

यही समस्या है। माता-पिता के पास अपने बच्चों से बात करने और उनके साथ समय बिताने का समय नहीं होता। तो फिर विकल्प क्या है? पैसा, एटीएम कार्ड। इसलिए वे मोबाइल फोन के सहारे अपनी मर्जी से निकल जाते हैं। इसे रोकना होगा।

ये भी पढ़ें

‘वह मेरे लिए…’, पीएम मोदी के लिए ट्रंप ने कही बड़ी बात, टैरिफ 25% से घटाकर 18%
राष्ट्रीय
PM MODI- TRUMP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Supreme Court

Published on:

03 Feb 2026 06:30 am

Hindi News / National News / माता-पिता सावधान… बच्चों को ऐश के लिए कार की चाबियां व पैसा देना गलत; सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.