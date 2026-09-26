बिहार के बाद अब दिल्ली की बारी, राजधानी में दस्तक देगी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, रविवार को बड़ी बैठक

Prashant Kishor and Jan Suraaj Party: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अब बिहार के बाद दिल्ली में अपना संगठन खड़ा करने की तैयारी में है। पार्टी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में दिल्ली के लिए स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया जाएगा। यही कमेटी आगे पार्टी के संगठन और टीम का ढांचा तैयार करेगी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जन सुराज दिल्ली में आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपना आधार मजबूत करने की तैयारी कर रही है।