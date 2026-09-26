पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ के UN बयान पर पवन खेड़ा बोले- ‘कश्मीर उनके लिए राजनीतिक मुद्दा, हमारे लिए भावनात्मक’

पवन खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट होगी। खेड़ा ने कहा कि आने वाले दिनों में आपको महाभियोग पर कुछ स्पष्टता दिखाई देगी। हम इस विषय पर एक और प्रयास करेंगे और जल्द ही आपको इसकी जानकारी देंगे। आने वाले दिनों में इसके जवाब मिल जाएंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे 'वोट चोरी' के आरोप भी दोहराए और कहा कि देश में इस मुद्दे को लेकर चिंता है। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस और विपक्षी नेताओं की ओर से लगाए गए हैं।