नागालैंड में जहरीली शराब पीने के बाद हुई मौत मामले में 19 गिरफ्तार, जानें पुलिस ने क्या कहा

Nagaland Liquor Deaths: नागालैंड के दो जिलों में कथित तौर पर जहरीली या मिलावटी शराब पीने से पिछले दो दिनों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। साथ ही संदिग्ध मिलावटी शराब की सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए कई जगह छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।