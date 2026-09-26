क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह का BJP से हो गया मोहभंग? विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज

कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि क्या अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस में शामिल होंगे? क्योंकि आज तक के कार्यक्रम में कैप्टन सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इस दौरान अब्दुल्ला ने इच्छा जताई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर से पंजाब के सीएम बनें।