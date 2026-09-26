‘राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता’, CEC के इस्तीफे की मांग पर बोले बीजेपी के बिहार अध्यक्ष संजय सरावगी, JDU ने क्या कहा?

याचिका में एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप की जांच के लिए स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है। इसके अलावा मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के मूल प्रारूप को बहाल करने की मांग की गई है। हालांकि, ये याचिका में लगाए गए आरोप और मांगें हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं।